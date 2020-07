Durante a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas tem evitado os supermercados por serem locais de grande aglomeração e optam por realizarem suas compras através do whatsapp ou por telefone. Algo que não era comum hoje já se tornou o “novo normal”.

A Gazeta conversou com cinco redes de supermercados do município para descobrir quais os serviços de compras estão sendo oferecidos aos caçapavanos, e como as pessoas podem aderir a essa nova modalidade de compra sem sair da segurança de suas casas.

O perfil de clientes que utiliza o serviço é na sua maioria de idosos que fazem parte do grupo de risco, mas o público de modo geral tem aderido ao serviço diariamente, mesmo que o maior fluxo de compras via whatsapp aconteça na sexta-feira e no sábado. Cerca de 95% dos clientes que usam algum destes canais de venda se tornam fiéis a experiência de fazer suas compras e recebe-las na comodidade do seu lar.

Os supermercados tem um olhar positivo sobre esse novo modelo de compras, e acreditam que ele irá se perpetuar mesmo após a pandemia, por ser um serviço que oferece conforto e praticidade ao cliente.

SUPER ENGENHO

Como comprar: Pode ser via whatsapp ou telefone (55) 999708190 até as 18h, o cliente pode solicitar fotos dos produtos e solicitar o orçamento antes da compra.

Entrega: No perímetro urbano, compras a cima de R$60,00 não tem custo.

MINUANO

Como comprar: Oferecemos o serviço de compras via WhatsApp (55) 984082635 de segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h e na sexta e sábado das 8h às 12h e das 14h às 17h. O pagamento pode ser realizado em dinheiro ou cartão.

Entrega: Não tem custo para valores acima de R$60,00. Abaixo deste valor o custo é de R$5,00 por entrega.

PERUZZO

Como comprar:

Televendas (ligação e whatsapp) através dos seguintes numeros:

991534650 – Ligação e WhatsApp

999744492 – Ligação e WhatsApp

999784789 – Ligação e WhatsApp

Entrega: R$ 10 para qualquer localidade da cidade. O valor da tele deve ser pago diretamente ao entregador.

REDE VIVO

Como comprar: Whats e telefone (55) 999448183

Entrega: As entregas são de no máximo 15 itens e tem o custo de R$6,00

KAISER

Como comprar:

-Whats – 32814288 – das 8has12h e das 13h às 17h de segunda a sábado

-Instagram – @supermercadokaizer – das 8h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sábado

-Facebook – Pag Supermercado Kaizer – das 8h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sábado

Telefone – 3281 4288 – das 8h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sábado.

Entrega: Compras acima de R$60,00 não tem custo.

Por Iara Menezes