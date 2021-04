A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-estar Social, composta pelos vereadores Luis Fernando Torres (Boca – PT – presidente), Mariano Teixeira (PP – vice-presidente) e Patrícia Castro (PL), reuniu-se com a secretária de Saúde do município, Inês Salles; com a responsável pela vacinação na Policlínica, enfermeira Fernanda Leão; e com a integrante da Comissão de Vacinação do Município, Pryscila Machado Silva, na segunda-feira, dia 26.

O objetivo do encontro foi buscar informações para esclarecer à população quanto ao processo de vacinação no município. Segundo os vereadores, o número de reclamações quanto às filas, ao calendário e à falta da segunda dose da vacina é muito grande.

Conforme a secretária Inês Salles, houve um atraso no envio das vacinas ao município devido à falta de insumos para a produção e, por esse motivo, a aplicação da segunda dose está atrasada.

Também acompanharam a reunião a secretária Geral, Cássia de Senna Freitas, e os vereadores Caio Casanova (PDT) e Marco Vivian (MDB).

Informações e foto: imprensa Câmara