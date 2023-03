Venha bordar na Casa de Cultura

Inspirada no projeto da organização comunitária No Coração da Agulha, de Porto Alegre, a Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) convida a todos para participar da primeira roda pública de bordado livre, que será realizada no dia 1º de abril. É um encontro de bordado livre – ou seja, não é preciso saber pontos complicados –, voltado para a produção de uma toalha de mesa comunitária. O projeto da capital gaúcha existe há nove anos e já bordou dez toalhas coletivas, em diferentes espaços públicos, entre eles o Brique da Redenção.

Em Caçapava, a proposta é começar pela Casa de Cultura e, depois, levar a toalha para ser bordada em praças e outros espaços da cidade, para quem chegar e se animar, pegar na agulha. De acordo com o No Coração da Agulha, os encontros coletivos de bordado estimulam conversas, memórias e partilhas e despertam o senso de comunidade, de curiosidade e de invenção, além de cultivar relações de disponibilidade, empatia e confiança entre estranhos através da arte. Bordar junto ao outro é uma grande experiência!

Atualmente, o bordado passa por uma fase de redescoberta, algo que vinha acontecendo há alguns anos e se potencializou durante a pandemia. Há uma ressignificação e uso da técnica como recurso poético na criação artística e, também, como forma de resistência, cura, construção e discussão coletiva, especialmente feminina. A toalha começa a ser bordada na Casa de Cultura, às 11h, e ficará à disposição até o fim da tarde. Não é preciso levar linha, mas aconselhamos que cada pessoa tenha a sua própria agulha. Quem tiver, pode levar bastidor. Homens podem bordar também!

A proposta faz parte da terceira edição do Brique das Estações, organizado pela Casa em parceria com o Mercado Cultural, com apoio da Prefeitura Municipal e do Geoparque Caçapava. Desta vez, celebra a chegada do outono e foca na comercialização de produtos de Páscoa, com mais de 30 expositores. A convidada deste Brique é a artesã Adriana Dalfolo, de Brasília, que, além de dar duas oficinas de confecção de bonecas artesanais na Casa, nos dias 03 e 04 de abril, vai expor suas obras.