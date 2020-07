Na sessão da Câmara desta terça-feira (14), o vereador Zilmar Araújo (Mano), anunciou o empenho no orçamento geral da União, de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para o combate ao Coronavírus em Caçapava do Sul.

A emenda é de autoria do Deputado Federal Afonso Hamm (PP), a pedido do vereador Mano. A solicitação foi encaminhada ao Deputado no final de abril. Este recurso será depositado direto no Fundo Municipal de Saúde e poderá ser usado no custeio da saúde e para a Covid-19.

O Vereador Silvio Tondo (PP) anunciou também esta semana que o Deputado Federal Pedro Westphalen cadastrou no orçamento do Ministério da Saúde uma emenda no valor de R$ 100 mil para o combate ao Coronavírus no município de Caçapava do Sul.

A emenda é uma solicitação do vereador Silvio Tondo logo no início da Pandemia, cujo o recurso deve ser depositado através do Fundo Municipal de Saúde. “É mais uma emenda que os vereadores anunciam para o município, principalmente para a saúde. Somente este ano são mais de R$ 1 milhão em emendas conseguidas pelos vereadores a saúde”, comentou o vereador.

Informações: Câmara Municipal de Vereadores