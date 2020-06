Na tarde de ontem (29), o vereador Silvio Tondo (PP), entregou ao Diretor da Escola Municipal Dagoberto Barcelos, Emerson Cezimbra, o documento que oficializa o empenho junto ao Orçamento Geral da União, de uma emenda de R$ 250 mil de autoria do Deputado Federal Pedro Westphalen (PP), para a construção de uma cobertura para quadra poliesportiva da Escola Dagoberto Barcelos, na região das caieiras, interior de Caçapava do Sul

Segundo o vereador, a emenda foi solicitada por ele no final do ano passado, mas o empenho saiu somente neste mês de junho. “O projeto já foi feito para construção desta cobertura e reforma do piso existente, com isso, falta apenas a aprovação da Caixa Econômica Federal, o pagamento da primeira parcela e a licitação da obra”, comentou Silvio.

O pagamento da emenda é destinado a Prefeitura, que também realiza a licitação da obra. ” Fiquei muito feliz com o empenho deste recurso e satisfeito por fazer parte deste processo que está ajudando mais uma escola”, comentou o Vereador.

Informações: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul