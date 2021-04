O vereador Mariano Teixeira (PP) esteve em Santa Margarida do Sul na quinta-feira, dia 22, para conhecer alguns projetos que serão realizados naquele município. Segundo o vereador, o objetivo é conhecer as ideias desenvolvidas em outras cidades para tentar implantá-las em Caçapava através de sugestões ao Executivo ou projetos de lei.

– Escutar ideias novas é necessário para avançar e evoluir no mandato, principalmente quando os projetos beneficiam a comunidade em áreas importantes – declarou o vereador.

Um dos projetos que Mariano conheceu foi o Plano Municipal de Medidas Socioeducativas, que visa trabalhar, junto a adolescentes entre 12 e 17 anos, questões sociais e educativas com novas ideias e aprendizagem voltada ao que determina o capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No campo do desenvolvimento rural, o vereador buscou informações sobre a logística utilizada por Santa Margarida do Sul para conservar e consertar as estradas do município, além de projetos que incentivam o pequeno agricultor e que tratam de iluminação pública em pontos estratégicos de estradas vicinais e do trabalho que é realizado em parceria com os produtores.

– Nós temos problemas em Caçapava quanto à conservação e o conserto das estradas rurais. Por isso, é importante conhecer novos métodos de trabalho e o tipo de política pública aplicada em outros municípios, principalmente aqueles que são referência no tema – disse Mariano.

Durante a visita, o vereador apresentou ao prefeito de Santa Margarida do Sul, Olmiro Ricardo (PP), o projeto que propôs ao Executivo de Caçapava, segundo o qual os recursos arrecadados pelo município com o Imposto Territorial Rural (ITR) seriam usados exclusivamente para a conservação das estradas.

Informações e foto: imprensa Câmara