O vereador Silvio Tondo (PP) reuniu-se com o deputado federal Pedro Westphalen (PP) na segunda-feira, dia 25, para tratar sobre algumas demandas do município, como as emendas parlamentares priorizando saúde e infraestrutura.

Conforme o vereador, o deputado acolheu os pedidos e, nos próximos dias, deve buscar a viabilização e a liberação desses recursos.

– O deputado Pedro Westphalen sempre atendeu às solicitações do município e se comprometeu em continuar trabalhando por Caçapava. Em breve, teremos grandes novidades em benefício da nossa cidade – declarou o vereador Silvio.

