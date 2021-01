O Gabinete Móvel do vereador Antonio Almeida Filho (Lelo – MDB) começou a circular na tarde de quinta-feira, dia 28. O veículo, de acordo com o vereador, será usado para atender às demandas das comunidades nos bairros e no interior do município.

– Com a implantação do Gabinete Móvel, estaremos mais perto das pessoas, ouvindo e auxiliando às comunidades. É uma grande satisfação colocar em prática este projeto, pois só vamos conseguir mudar a realidade se estivermos junto do povo – declarou o vereador.

Conforme o parlamentar, as pessoas das comunidades do interior do município já podem solicitar o agendamento de uma visita do Gabinete Móvel. Basta entrar em contato pelo whatsapp (55) 9 9944-4838, pelo e-mail vereadorlelogabinete@gmail.com ou através da página no Facebook www.facebook.com/vereadorlelo.

Informações e foto: imprensa Câmara