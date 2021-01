O vereador Luis Fernando Torres (Boca – PT) apresentou à Câmara de Vereadores, na terça-feira, dia 05, uma indicação para que seja implantado o estacionamento rotativo gratuito nas ruas centrais de Caçapava.

Conforme o vereador, a empresa responsável, Zona Azul Brasil, suspendeu o contrato, deixando o poder público municipal na responsabilidade de criar mecanismos para sanar o problema. O parlamentar salientou, ainda, que o Departamento de Trânsito do município dispõe de profissionais concursados da área que podem desempenhar a função.

– Precisamos urgente de uma reorganização no trânsito em nossa cidade, pois tivemos um aumento significativo da frota de veículos. É de extrema importância buscar alternativas para a democratização das vagas de estacionamento no centro comercial do município – declarou Luis Fenando.