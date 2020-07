No final da tarde de hoje (01), o Vereador Paulo Pereira utilizou o seu perfil pessoal no Facebook para publicar um aviso de utilidade pública.

No texto Paulo relata que como vereador se sentiu na obrigação de informar que a Câmara de Vereadores de Caçapava, afastou uma funcionária para que ficasse em quarentena em casa (em observação) e uma chefe de gabinete de um vereador que teve contato com uma pessoa que testou positivo para Covid-19. Pois a própria Câmara não havia se manifestado sobre o ocorrido.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Caçapava, todo o servidor que teve contato com pessoas que testaram positivo para covid-19, são afastados conforme determina os protocolos da Secretaria de Saúde.

Confira o aviso na integra:

“AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA!

Na condição de estar vereador e ser uma pessoa do grupo de risco para coronavírus, minha preocupação aumenta cada dia com essa pandemia.

Então, hoje, após saber que a Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul afastou com uma funcionária para que ficasse em quarentena em casa (em observação) e uma chefe de gabinete de vereador que teve contato com pessoa que testou positivo para Covid19, já que a Casa do Povo não se manifestou, me sinto na obrigação de alertar a população para que redobre os cuidados e caso precise de algum serviço do meu gabinete que o faça por telefone até que tudo se esclareça. Telefones para contato: (55) 999959007 e (55) 996299945

Obrigado pela compreensão!”

Por Iara Menezes