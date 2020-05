Imagem divulgação

Na sessão da Câmara desta semana, o vereador Paulo Pereira aprovou uma indicação a Secretaria de Cultura e Turismo do Município, para que seja elaborado um projeto em parceria com a iniciativa privada, com o objetivo de construção de um mirante turístico em frente ao Vale dos Lanceiros, interior de Caçapava do Sul, na RS 357, que liga Caçapava a Lavras do Sul.

“O grupo de Ciclistas Caçapavanos, Rota dos Ventos, que possui mais de 50 integrantes, já se colocou a disposição para ajudar. Pretendo me reunir com o prefeito Giovani Amestoy, e sugerir que o Poder Executivo faça uma parceria com empresários locais e com o grupo de ciclistas para que seja realizada essa obra. A intenção é que essa estrutura sirva para dar mais comodidade e segurança ao grande número de pessoas que visitam o local devido a beleza da vista panorâmica. Ali são feitos muitos registros fotográficos, ” disse o Vereador

Na justificativa da matéria, o vereador disse que a construção deste mirante servirá como principal rota turística de Caçapava, já que dezenas de pessoas se deslocam semanalmente até o local para apreciar uma das mais velas vistas do Estado.

Fonte: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul