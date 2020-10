A Câmara de Vereadores comunicou, na tarde de hoje, dia 22, que o vereador Marco Aurélio Vivian Taschetto (Marquinhos) testou positivo para Covid-19. Ele está isolado e, assim como seu assessor de gabinete, que fará o teste nesta sexta-feira (23).

Por este motivo, amanhã, dia 23, a Câmara estará fechada para desinfecção e, a partir de segunda-feira, dia 26, medidas restritivas serão implantadas novamente, como as suspensões da sessão ordinária da próxima semana, de todas as reuniões presenciais dentro das dependências do Legislativo pelo período de 15 dias e das reuniões das comissões permanentes.

– Lembramos que, desde que iniciou a Pandemia, a Câmara de Caçapava do Sul vem cumprindo todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias e, sempre que um funcionário ou vereador está suspeito de estar com o vírus, é afastado automaticamente. No caso de hoje, todos os protocolos de segurança estão sendo cumpridos. – diz o comunicado da Câmara.

Informações: Câmara de Vereadores