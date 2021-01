A vereadora Mirella Biacchi e o delegado da Polícia Civil de Caçapava, Adriano Linhares, tiveram uma reunião na sexta-feira, dia 08. Durante o encontro, a vereadora formalizou o pedido de combate aos crimes de violência doméstica, de feminicídio e contra a fauna doméstica.

Mirella apresentou ao delegado o projeto para a criação da Sala das Margaridas. O espaço é uma estratégia no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Trata-se de um local reservado e privativo onde são registradas as ocorrências policiais, os pedidos de medidas protetivas e as demais ações que fazem parte da Lei Maria da Penha.

– A mulher que passa por um momento de fragilidade não pode estar exposta na delegacia – declarou a vereadora.

O delegado Adriano colocou-se à disposição para executar o projeto. A estimativa é de que, ainda no primeiro semestre deste ano, a Sala das Margaridas seja inaugurada.