A vereadora e líder do governo na Câmara, Jussarete Vargas (PDT), acompanhada do secretário de Obras, Acidemar Henriques, esteve em algumas estradas do interior do município na quinta-feira, dia 04. Dentre os locais visitados, estão a Estrada da Serra e a Colônia do Santa Bárbara.

O secretário informou à vereadora que as máquinas estão trabalhando em outras localidades e, assim que o equipamento for liberado, as obras devem começar na região do Santa Barbara.

– A demanda devido ao mau tempo está muito grande, e estamos passando dificuldades com a falta de máquinas para desenvolver o trabalho de recuperação das estradas. Mas estamos fazendo o possível para atender a todas as localidades – disse Acidemar.

A vereadora Jussarete, que tem fiscalizado a situação, destacou a importância do trabalho que está sendo feito.

– A única coisa que o homem do campo nos cobra é as boas condições das estradas. Por isso, estamos fiscalizando e acompanhando o trabalho que vem sendo feito. Mas também temos que entender que a secretaria de Obras está passando por dificuldades. Além da situação climática não estar favorecendo o andamento do trabalho, faltam máquinas para atender a todas as demandas do município – declarou a vereadora.

Informações e foto: imprensa Câmara