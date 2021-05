A vereadora Patrícia Castro (PL), na sessão da Câmara de terça-feira, dia 04, solicitou à Secretaria de Obras que realize o conserto da ponte do Quebra Canga, localizada na região do Passo das Carretas. De acordo com Patrícia, alguns moradores relataram que esta ponte não recebe manutenção desde sua inauguração, durante o mandato de Zauri Tiaraju de Castro.

– A ponte localizada nessa região nunca recebeu nenhum tipo de conserto e, no momento, a situação é periclitante, de alto risco para aqueles que precisam passar pelo local. Com isso, contamos com o apoio do prefeito e do secretário de Obras para que sejam tomadas as devidas providências – declarou a vereadora.

Segundo o secretário de Obras, Acidemar Henriques, um técnico foi enviado até o local e, nos próximos dias, será feito um relatório sobre o caso e providências serão tomadas.

Informações e foto: imprensa Câmara