Um grupo de seis vereadores eleitos de Caçapava fechou um acordo, na quarta-feira, dia 09, para comandar a Câmara a partir de 2021 e criar um bloco de união. O acerto, cujas tratativas iniciaram logo após as eleições, envolve Caio Casanova, Jussarete Vargas, Paulo Pereira, Mirella Fernandes Biacchi, todos do PDT, além de Marquinhos Vivian (MDB) e Boca Torres (PT). Eles ficarão com a presidência do Legislativo nos próximos quatro anos e indicarão quem ocupará os cargos existentes.

Segundo o Líder do Governo na Câmara, vereador Paulo Pereira, até o final do mês, o grupo definirá quem serão os presidentes da casa em cada ano e quem indicará os ocupantes dos cargos a serem preenchidos, que são, atualmente, o de assessor de comunicação, o de diretor geral, o de assessor jurídico e o de chefe de gabinete da presidência.

Informação e imagem: Câmara de Vereadores