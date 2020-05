Na última sessão da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, realizada nesta terça-feira, dia 26, os vereadores Luis Fernando Torres (Boca) e Márcia Gervásio, aprovaram duas matérias destinadas ao combate da Covid 19 no município.

A primeira foi um pedido de informação de autoria dos dois parlamentares, que questionam o Poder Executivo sobre a aplicação dos recursos destinados para Caçapava na prevenção e combate ao Coronavírus. Os vereadores querem saber onde foi aplicado ou será destinado ainda recursos que vieram para a saúde, como R$ 80 mil destinados da própria Câmara, R$ 1 milhão de emenda do Deputado Marlon Santos, R$ 200 mil encaminhado pelo Senador Luiz Carlos Heinze, R$ 100 mil do Deputado Pedro Westphalen e R$ 200 mil destinados pelo Deputado Jerônimo Goergen.

Além de outros valores encaminhados por emendas ou repasses do Governo Federal, como a ajuda aos Municípios que deve destinar cerca de R$ 4 milhões a Caçapava, relativo as perdas do FPM para 2020.

O Poder Executivo terá o prazo de 30 dias para responder aos vereadores esta solicitação.

Na mesma sessão, Torres e Márcia aprovaram uma indicação a Secretaria de Saúde, para que o município adquira de forma emergencial um número grande de testes rápidos, para poder começar a testar a população de Caçapava de forma contínua.

Segundo os vereadores, a testagem rápida e uma forma eficaz de prevenção e combate a disseminação gradativa do vírus na cidade, por isso, a importância de comprar esses testes. ” O material é importante para mapear a evolução da doença no município e saber a realidade da pandemia em Caçapava”, disseram os vereadores

Informações: Câmara de Vereadores