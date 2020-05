A empresa presta serviços de transporte coletivo desde a década de 70 no município

A Empresa de Transporte Urbano Viação Caçapava Ltda, comunicou hoje (13), que até dia 05 de junho de 2020 estará encerrando as suas atividades. Segundo a empresa essa decisão já vinha sendo desenhada e veio a culminar com a chegada da pandemia do Covid-19, inviabilizando suas atividades. Em seu comunicado a empresa também agradeceu a seus colaboradores e usuários.

Segundo a Prefeitura Municipal a empresa Vical, responsável pelo transporte coletivo no município emitiu um documento informando não ter mais interesse em prestar o serviço devido ao déficit que a empresa vem apresentando há mais de 6 anos com a isenção de mais de 55% dos passageiros.

De acordo com o prefeito Giovani Amestoy “a Prefeitura Municipal reconhece o importante trabalho de transporte coletivo prestado pela Vical desde a década de 70 em Caçapava do Sul, porém, informa que é necessário abrir um novo processo de licitação, de ampla concorrência, para que empresas que tenham interesse e viabilidade econômica possam participar.”

Conforme notificado pela empresa a prestação do serviço de transporte deverá ser feita até dia 05 de junho, e para manter para a população acesso ao transporte coletivo, de suma importância no município, a Prefeitura deverá fazer um contrato emergência com uma empresa prestadora do serviço supracitado.

Por Iara Menezes