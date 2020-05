A Equipe de Vigilância Sanitária junto a Equipe da Patrulha Comercial da Brigada Militar estão fazendo ações juntas para combate e controle da Pandemia do Covid-19 em Caçapava do Sul. Nesta sexta-feira (08), a equipe esteve nas lotéricas instruindo sobre uso de máscara e sobre organização das filas; além de vistoriarem e instruírem lancherias e restaurantes sobre uso de máscara pelos funcionários, disponibilidade de bufê organizado pelo estabelecimento e uso do álcool em gel disponível aos clientes.

Na ação ocorrida em conjunto na noite de ontem (07) a Vigilância e BM notificaram uma distribuidora de bebidas. O estabelecimento estava em funcionamento já após 20h, sendo que o horário permitido é até as 18h e foi solicitado o fechamento imediato.

Estas medidas são restritivas em razão da pandemia do covid-19, e para evitar que haja aglomerações dentro dos estabelecimentos. A Prefeitura pede a compreensão destes estabelecimentos e que cumpram o Decreto Executivo com todas as medidas de prevenção determinadas.