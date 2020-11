Terça-feira (3/11) é o último dia para eleger as prioridades regionais na Consulta Popular do governo no Estado. Organizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o processo, com 96 projetos para votação, começou em 26 de outubro. Para participar, basta acessar o site www.consultapopular.rs.gov.br ou encaminhar mensagem via SMS (veja abaixo). Em razão da pandemia, a votação neste ano é 100% virtual.

O valor disponível para os projetos eleitos é de R$ 20 milhões, divididos nas 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), que são parceiros na realização do processo. Desse valor, R$ 10 milhões serão quitados em 2021, os outros R$ 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022.

O objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas que ampliam o crescimento econômico, a ciência e a inovação em áreas como agricultura, infraestrutura e turismo. “A Consulta Popular é um pleito que acontece há mais de 20 anos no Estado. Os projetos escolhidos são entregas efetivas para a população, definidas pelo voto popular e que influenciam positivamente no dia-a-dia das comunidades. É um exemplo de cidadania”, afirma o secretário da SPGG, Claudio Gastal.

Como funciona a votação

Para votar, basta ter título de eleitor. Dos 96 projetos disponibilizados nas cédulas de votação, o cidadão poderá escolher apenas um, conforme a sua região.

On-line: pelo site www.consultapopular.rs.gov.br (as cédulas estarão disponíveis nos dias de votação)

Via SMS: para o número 29634, com a mensagem RSVOTO#nº título do eleitor#nº do programa (sem espaços). Exemplo: RSVOTO#99999999#4