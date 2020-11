A Justiça Eleitoral adotou uma série de medidas para que os eleitores possam votar com segurança, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Confira a seguir as dicas de cuidados para se proteger do coronavírus no dia da eleição. Seguindo as orientações, será possível escolher seus candidatos a prefeito e a vereador com tranquilidade.

Antes de sair de casa

A eleição será no domingo, dia 15 de novembro.

A votação será das 7h às 17h. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial: das 7h às 10h.

Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Algumas seções mudaram de lugar. Confira no site do TSE: www.tse.jus.br

Saia de casa com a máscara. O uso é obrigatório em todas as seções.

Se possível, leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Assim, você evita o contato com objetos manuseados por várias pessoas. É uma medida de segurança para evitar o contágio da Covid-19.

Não esqueça a “cola” com os números dos candidatos e um documento oficial com foto.

Um alerta muito importante da Justiça Eleitoral: se estiver com febre ou se tiver tido Covid-19 nos 14 dias antes da votação, fique em casa. É possível justificar a ausência depois da eleição.

No local de votação

Mantenha distância mínima de um metro das outras pessoas.

Na seção eleitoral, diante dos mesários, mostre a eles um documento oficial com foto. A orientação é que os mesários não peguem ou toquem os documentos, mais uma medida para evitar a propagação do coronavírus. Também não serão emitidos os comprovantes de votação, para evitar o manuseio de papeis. Se precisar do comprovante, peça ao mesário. Mas não se preocupe: é possível obter a certidão de quitação eleitoral depois da eleição, gratuitamente, no Cartório Eleitoral ou na internet.

Lembre-se: é proibido o uso de celular dentro da cabine de votação.

Haverá álcool em gel nas seções: higienize as mãos antes e depois de votar.

Na urna, você vai votar primeiro para vereador (são cinco dígitos) e confirmar. Depois para prefeito (dois dígitos), e confirme novamente.

Atenção:

Para votar, leve um documento oficial com foto: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. Leve também seu título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral. Se preferir, baixe e instale o aplicativo e-Título no seu celular.

Se você perdeu seu título de eleitor, pode votar sem ele, levando apenas o documento oficial com foto.

Então lembre-se: pode votar sem o título; não pode votar sem documento com foto.