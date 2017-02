Governador confirma Otomar Vivian na presidência do IPE

O governador José Ivo Sartori confirmou, nesta terça-feira (14), no lançamento da Expodireto Cotrijal 2017, o nome de Otomar Vivian para a presidência do Instituto de Previdência do Estado (Ipergs).

O ato ocorreu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Vivian assume o comando no lugar de José Alfredo Pezzi Parode, novo titular da Secretaria do Planejamento de Porto Alegre.

Ex-deputado estadual, ex-prefeito de Caçapava do Sul e ex-chefe da Casa Civil, entre outras funções públicas, Otomar Vivian já havia exercido a presidência do instituto. Foi presidente da Assembleia Legislativa e diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O nome do novo presidente do IPE será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa, sendo previamente sabatinado por comissão e a indicação encaminhada ao plenário.

