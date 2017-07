Estado anuncia concurso para preencher mais 6 mil vagas

O Este será o maior concurso para a área da segurança pública convocado no Rio Grande do Sul nas últimas décadas. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori, na terça-feira (4), com a presença de autoridades, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini.

Além da abertura de novo concurso, foi autorizado também o ingresso de mais 49 soldados militares e 75 bombeiros suplentes restantes do último concurso. Os novos integrantes da segurança pública do Estado devem começar o treinamento para assumir seus postos a partir desta terça.

As 6,1 mil vagas serão divididas entre 4,1 mil para soldados e 200 oficiais da Brigada Militar; 450 vagas para soldado e 50 para oficiais do Corpo de Bombeiros; e, mais 1,2 mil vagas para agentes e 100 para delegados da Polícia Civil.

Outros dois concursos já estão em andamento com 826 vagas, das quais 720 para Susepe e 106 para o Instituto Geral de Perícias. Até o final de 2017, 4 mil novos servidores terão ingressado na área.

Com informações da Ascom SSP