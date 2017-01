Governo federal repassa quase 1 milhão à Caçapava na sexta-feira

Segundo a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o governo federal repassou, na sexta-feira, dia 30, R$ 370 milhões (valor bruto) aos municípios gaúchos. O dinheiro é parte do que foi arrecadado com a multa paga pelos contribuintes que repatriaram recursos do exterior.

“Foi com muita luta que sensibilizamos o governo federal. O recurso poderia ter chegado antes. De qualquer forma, vai servir para auxiliar no fechamento de contas e trazer um alívio aos gestores municipais”, avaliou o presidente da Famurs, Luciano Pinto.

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, na quarta-feira (28/12), através de medida cautelar, que o valor referente aos recursos provenientes da multa da repatriação não fosse repassado aos municípios antes do dia 2 de janeiro de 2017.

De acordo com a avaliação do Tribunal, o adiantamento do montante poderia ferir o princípio da legalidade e afetar o patrimônio público, causando danos ao erário. O relator da medida foi ministro Raimundo Carreiro.



Prefeitos de todo o Brasil procuraram sensibilizar os representantes do TCU. O esforço surtiu efeito. Carreiro acatou recurso do governo federal e liberou, na quinta-feira (29), o repasse aos municípios, ainda em 2016, da multa da repatriação. Diante da decisão, o Tesouro Nacional emitiu a ordem bancária de pagamento.

Repasse da arrecadação das Multas da Repatriação aos Municípios (Crédito dia 30/12/2016)

Caçapava do Sul – R$ 942.231,06

Lavras do Sul – R$ 353.337,70

Santana da Boa Vista – R$ 353.337,70

São Sepé – R$ 824.451,82

Confira aqui quanto cada município recebeu



Fonte: Famurs