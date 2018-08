Profissionais do Samu de Caçapava estão prontos para atender os chamados

(Foto: Arquivo / Marcelo Marques)

Os telefonistas e rádio-operadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Estado paralisaram as atividades por falta de pagamento, desde às 19h de segunda-feira, dia 13. Por isso, a equipe do Samu de Caçapava não está recebendo os chamados.



Segundo a enfermeira Cláudia Torres, a unidade não foi informada oficialmente da paralisação e que ficou sabendo por contato com profissionais da área e imprensa estadual.



– Somente as unidades de Porto Alegre, Caxias, Bagé e Pelotas, que possuem regulação municipal, estão funcionando de forma normal. As demais cidades dependem de atendimento na central da Capital, que realiza a triagem e encaminha as equipes. Nós estamos trabalhando, prontos para atender os chamados – informou.



Os telefonistas da empresa terceirizada contratada pela Secretaria Estadual de Saúde dizem que os atrasos dos salários ocorrem há mais de um ano, mas que agora estão desde maio sem receber.



A Assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, informou que os pagamentos para empresa estão em dia.