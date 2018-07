Grupo Volkstanzgruppe Schuetzen am Gebirge foi fundado em 1977

Foto: Divulgação



Da cidade de Schuetzen am Gebirge (Áustria), o grupo Volkstanzgruppe Schuetzen am Gebirge, fundado em 1977 por Hansjoerg Kos, participa pela segunda vez da Festa Mundial do Folclore promovida pelo Grupo de Arte Nativa Os Chimangos.



Seu principal objetivo é manter as danças tradicionais do seu país, que eram tipicamente dançadas no distrito de Burgenland, que fazia parte do reino húngaro dentro da monarquia austro-húngara até 1921.



O Volkstanzgruppe Schuetzen am Gebirge, formado por 30 dançarinos, participou de vários festivais em todo o mundo, visitando quase todos os países da Europa. Um dos destaques foram duas turnês para o Brasil e outros países da América do Sul em 1994 e 1996, e nos Estados Unidos em 2012.



Basicamente as danças realizadas pelo grupo são coreografias tradicionais dançadas na região por muitos anos. Especialmente em dias de comemoração na igreja, aconteciam festivais e danças.



Nessas ocasiões, os jovens da aldeia erguiam uma enorme árvore na praça em frente à igreja, e é por isso que preserva o estilo antiquado de dançar em torno de um círculo, que simboliza a dança em torno desta árvore especial.



Devido ao fato dos antepassados terem que trabalhar nos campos durante o dia, a maioria das danças é lenta e fácil de dançar, mesmo depois de um dia de cansativo trabalho.



O Volkstanzgruppe Schuetzen am Gebirge esteve na 2ª Festa Mundial do Folclore em 1994 e Os Chimangos visitaram sua cidade e participaram de festivais na Áustria nos anos de 1995 e 2009.

12ª Festa Mundial do Folclore

O Grupo de Arte Nativa Os Chimangos prepara o evento que ocorrerá de 22 a 31 de julho em Caçapava. Os principais espetáculos acontecem no Ginásio de Esportes Melão, nos dias 27 e 28.



Estão confirmadas as presenças de grupos da Argentina, Áustria, Chile e Uruguai. Serão 170 amigos que estarão hospedados nas casas de famílias caçapavanas e trarão sua arte e cultura para um intercâmbio cultural.



O valor dos ingressos é de R$ 15,00 por noite e estão à venda na Couro & Cia, Daiane Confeccções, Dhama Clínica Veterinária, Portal da Sorte, K&D Papelaria, Lotérica Gaúcha, Posto Fida e Vitória Materiais de Construção.



Programação

Dias 21 e 22 – Recepção aos grupos e distribuição para as famílias

Dia 23 – Jantar de confraternização (comida típica brasileira) com troca de danças entre os grupos.

Dia 24 – Dia de campo com demonstrações de atividades de campo do gaúcho. Churrasco.

Dia 25 – Passeio turístico em Caçapava: Guaritas e Minas do Camaquã.

Dia 26 – Ensaio geral para os grupos no local do festival.

Dia 27 – 14h – Desfile na rua 15 de Novembro e em seguida missa na Igreja Matriz. 20h – Espetáculo no Ginásio de Esportes Melão

Dia 28 – 20h – Espetáculo no Ginásio Melão

Dia 29 – Espetáculo na cidade de Pelotas.

Dia 30 – Apresentações na Escola Patrício Dias Ferreira, Lar do Idoso Rosinha Borges e no Clube da Melhor Idade Vivência.

Dia 31 – Retorno dos grupos a seus países.