Adriana Dias, Renata Bairros e Adriana Inácio (Foto: Juliana Miranda)



No ano em que completa doze anos de apresentações, o Grupo Sul em Canto lança o CD “Identidade”. O trabalho musical de Adriana Dias, Adriana Inácio e Renata Bairros foi gravado no Estúdio Catedral, em Caçapava do Sul.

O Jantar-show de lançamento será dia 08 de julho, às 20h, na Rodeio Churrascaria. O ingresso custa R$ 25,00. Crianças até sete anos não pagam. Ingressos na Farmácias Associadas (Nicola Matriz) e Stok Casa do Cabeleireiro.

Nota da Redação

Confira entrevista com o Grupo Sul em Canto na edição impressa da Gazeta de sexta-feira, dia 30.