Herdeiros da Tradição é o 19º melhor grupo do RS

Invernada do Forte é a primeira entidade na final do Enart

Foto: Divulgação



A Invernada Artística “Herdeiros da Tradição”do CTG Sentinela do Forte foi a primeira do município a disputar a finalíssima do Encontro de Arte e Tradição Gaúcha (Enart).O evento aconteceu entre os dias 17 e 19, no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz.

O Enart é promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) é o mais tradicional evento gaúcho de dança tradicionalista e é considerado o maior festival de arte amadora da América Latina.

Segunda a Coordenadora da Invernada, Edila Henriques Fonseca,Invernada Artística foi fundada no dia 11 de outubro de 1999 e sonhava dançar no Enart.

– Foram anos de trabalho, em 2015 tentamos idealizar o projeto,que começa com a fase regional, segue na etapainter-regional e a grande final. O concurso é o sonho de todos os grupos. Em 2016, o nosso primeiro ano na fase inter-regional em Uruguaiana, foi doloroso quando não nos classificamos, doloroso, mas superado. Serviu de aprendizado, nos deu força e vontade de seguir trabalhando, focamos e seguimos em frente em busca do nosso objetivo – disse Edila.

Conforme a coordenadora, o caminho para chegar no Enart não foi fácil. A Invernada enfrentou várias dificuldades,inclusive financeiras, que foram superadas através de promoções.

– Neste ano tentamos novamente e desta vez deu certo, classificamos para a final do Enart. Alegria foi tamanha que custamos a acreditar que a tão sonhada classificação foi conquistada e que iríamos dançar no sábado, tentando classificar para domingo. E novamente o Sentinela do Forte estava classificado em 3º lugar do bloco para a finalíssima do Enart. Com orgulho dizemos quesomos o 19º Melhor Grupo do RS – comenta.

Também disputaram a finaldo Enart nas modalidades individuais: Jhony Barbosa (Chula), Virginia Madrid (Solista Vocal), Nathália Mota (Declamação) e Daniela Paixão e o Jhony Barbosa (Dança de Salão).

AGRADECIMENTOS

A Invernada Artística “Herdeiros da Tradição”agradece o carinho recebido de todos que contribuíram com a entidade, aos antigos dançarinos, aos fãs do grupo, ao prefeito Giovani Amestoy que prestigiou a Invernada em Santa Cruz, a Câmara de Vereadores e aos patrocinadores, e em especial ao Patrão do Sentinela do Forte Gilnei Marques, ao professor Telmo Almansa da Silva por seus ensinamentos e por acreditar no potencial do grupo e a “Família HT”, como o grupo é denominado.