Hipnose – Eletrosonoterapia – Professor Dr. João Ricardo Lied de Castilhos

A eletrosonoterapia é um processo suave, condicionador, de mecanismo apenas fisiológico, que leva o paciente gradativamente a um sono normal, ou a um estado transitório próximo a ele, em ambos os casos com efeitos recuperadores com ausência de efeitos tóxicos e de sensações desagradáveis. Sua principal particularidade é a influência direta de uma corrente elétrica pulsatória de baixa freqüência e pouca intensidade a qual atua como estimulante rítmico débil sobre o cérebro, estimulando os sistemas nervoso central e periféricos.



O tratamento com sono, teoricamente, teve como base o princípio de Pavlov sobre a inibição protetora.

As doutrinas de Ivan Pavlov, a respeito do sono, sobre sua ação protetora e curativa, assim como seus estudos relativos ao mecanismo de inibição, são, naturalmente, as bases sólidas das pesquisas sobre a eletrosonoterapia.



Pavlov acreditava na ação curativa do sono, seja natural ou artificial, pois este representa inibição protetora do córtex cerebral. Essa inibição defende as células nervosas de uma extenuação posterior.

Os estudos destacam a indicação da eletrosonoterapia para problemas de alcoolismo, ansiedade, desvios sexuais, depressão, insônia, dificuldades na aprendizagem ou de concentração, neuroses, estresse. É um valioso auxiliar nas terapias multidisciplinares.



A ação da corrente (eletrodos orbito-ocipitais ) induz à inibição do córtex dos hemisférios, favorecendo o melhoramento da função trófica e reguladora dos centros nervosos.

Portanto o eletro sono é visto como método terapêutico suave e inofensivo.

Professor Dr. João Ricardo Lied de Castilhos

Graduado na Associação Brasileira de Hipnose Médica e Odontológica São Paulo- Brasil

Graduado em Hipnose Clínica na Pensylvania University – EUA