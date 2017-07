Hipnose – Sintetizador de Ondas Cerebrais – Dr. João Ricardo Lied de Castilhos

Resultado da mais avançada tecnologia na área da Neurologia, os Brain Machines, conhecida também como Dream Machine e da forma mais correta, os Sintetizadores de ondas cerebrais, são aparelhos capazes de ampliar a capacidade de nosso cérebro, proporcionando vitalidade, descanso, aumento de memória e fim da insônia. Sensibiliza o paciente ao procedimento de hipnose, no tratamento do estresse, insônia, depressão, enxaqueca, tensão, falta de memória, dificuldade de concentração, fadiga e disfunção sexual.



No mundo moderno estamos cada vez mais massacrados por estímulos cada vez mais diversos, que ocasionam os distúrbios já citados. Todos nós, que vivemos em grandes centros urbanos, já sentimos mais ou menos esses sintomas, e muitas vezes nos vemos impotentes para combatê-los, recorrendo ao uso de drogas químicas, tipo ansiolíticos,calmantes, anti-depressivos e remédios para dormir. Com o Sintetizador de ondas cerebrais, o hipnólogo consegue fazer a freqüência cerebral desejada acompanhar seu ritmo, levando a mente rapidamente a níveis de maior energia, fazendo-nos sentir como se tivéssemos dormido 8 horas de um sono reparador.



O Dr. Thomaz Buddzynsky e seus colaboradores científicos de Denvers Belgica,dedicam-se desde 1980 a um estudo já comprovado da capacidade do Sintetizador de Ondas Cerebrais.



Descobriram que o aparelho permite, antes de tudo, criar um estado de relaxamento profundo e bem estar.



Facilita o surgimento de lembranças e sensações da infância do paciente, facilita o aprendizado e diminui a ansiedade,angústia e depressão.



Foram feitos estudos e pesquisas que aumentaram o campo de utilização dos sintetizadores em outras áreas como no esporte, na Gerontologia, analgesia e dependências químicas (toxicomania).



Hoje, s Sintetizadores são indicados nos casos de: fadiga física ou intelectual, tensões musculares e dores associadas e estas tensões, falta de concentração, sintomas de implicações psicossomáticas, fobias, pânico,bloqueios emocionais e disfunções sexuais.



Além das aplicações terapêuticas, o sintetizador tem um efeito positivo sobre o

estresse,o comportamento, o caráter,as relações sociais,a percepção, a criatividade de imagens mentais,os processos de memória, sono e a respiração.

Professor Dr. João Ricardo Lied de Castilhos

Graduado pela Associação Brasileira de Hipnose Médica e Odontológica São Paulo

Graduado em Hipnose e PNL pela Pensylvania University – EUA.