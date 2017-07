O caçapavano Edson Medeiros Cheuiche, Historiador do Serviço de Memória Cultural do Hospital Psiquiátrico São Pedro, guiou a visita de um grupo de estudantes do 3º ano do colégio Batista de Porto Alegre na semana passada.

Na reportagem exibida no programa Jornal do Almoço da RBS TV, os jovens conheceram o passado e presente do Hospital Psiquiátrico na capital. Clique aqui para assistir o vídeo.