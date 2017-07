Histórico da Sociedade dos Amigos de Caçapava do Sul

Fundadora da AAC, Clara Haag (Foto: Arquivo/SACS/Divulgação



Um grupo de amigos Caçapavanos, moradores em Porto Alegre, bairristas e saudosos da sua “terra natal”, fundou, no dia 13 de agosto de 1974, a Associação dos Amigos de Caçapava (AAC). Uma comissão se reuniu na sede localizada na Rua Siqueira Campos, 1170, conj. 74 em Porto Alegre, para elaborar o estatuto, onde foi eleita e empossada a primeira presidente, Sra Clara Elda Haag Kipper. São poucos os registros desta época, mas sabe-se que a Associação ficou desativada por muitos anos.

Em 6 de fevereiro de 1991, em Assembleia Geral realizada na Rua Tiradentes, 185, Ap. 205– Porto Alegre e presidida por Francisco Paulo Maciel Lopes, foi constituída a Sociedade dos Amigos de Caçapava do Sul (SACS).

É uma sociedade civil sem fins lucrativos, ¬com o objetivo de fortalecer os laços de amizade e as raízes culturais da nossa terra e promover eventos de confraternização entre Caçapavanos e amigos.

A SACS é composta de uma diretoria, que é renovada a cada 02 anos, onde são empossados: presidente, vice, 1º e 2º secretário, 1º e 2º tesoureiro e responsáveis por vários departamentos. Foram presidentes da SACS ao longo destes 26 anos de existência: Francisco Paulo Maciel Lopes, Osmar Carvalho de Aragão, Rubens Garavelo Antoniazzi, Osmar Scarparo Martins, José Alcebiades de Oliveira, Miguel Alexandre Viana Lopes, Gerson Ferreira Filho, João Carlos Roldan Filho, Carlos Carvalho, Lélio Antonio Brito, Cândida Elena Medeiros Lopes, Hiélda Ilha de Aragão, Tânia Mara Franco e a atual presidente Tânia Beatriz Leão Pires.

Em reuniões quinzenais, a diretoria planeja seus eventos anuais:

Abril – Jantar de Posse da Nova Diretoria, a cada 2 anos e Campanha do Agasalho – beneficia entidades carentes de Caçapava do Sul. São Arrecadadas doações com os membros da diretoria e amigos e a Lavanderia Chuá de Porto Alegre. A Transportadora Monte Claro faz o transporte gratuito dos volumes para Caçapava do Sul, onde são distribuídos para as entidades escolhidas e a Secretaria de Município de Ação Social.

Maio – Dia do Reencontro: Diretoria e amigos viajam para Caçapava do Sul, onde são recepcionados e participam da programação. No local do almoço de confraternização dos visitantes com seus parentes e amigos conterrâneos é realizada a cerimônia de entrega simbólica de doações da Campanha do Agasalho e da entidade beneficiada. O dia é encerrado no Baile de Aniversário do Clube União Caçapavana, onde a SACS é sempre homenageada.

Agosto – Galeto Beneficente: É escolhida antecipadamente uma entidade carente de Caçapava do Sul e suas necessidades a qual recebe doação de bens móveis. Neste evento, o almoço e o galeto são elaborados pelos membros da diretoria, que numa total integração, trabalham com muita dedicação e amor a sua terra natal.

Outubro – Jantar Dançante: realizado em Porto Alegre na Semana do Aniversário de Caçapava do Sul. Neste evento é realizada a homenagem a Caçapavanos ilustres, pelos relevantes serviços prestados a sua terra natal.

Homenagem de Honra: Troféu Clareira na Mata – Escultura Índio Charrua: Alvino Goy, Paschoal Pery Gorrese, Júlio de Castilhos Gervásio, Dra Nair da Rosa Guedes, Celestino Goulart, Zeno Dias Chaves, Alcides José Saldanha, Luiza Barbosa Monte, Grupo de Arte Nativa, Os Chimangos, João Ernesto Barcelos, Ruth Velho Dias, Áurea Antunes de Freitas, Carlos Cassel, Elinor Theobaldo Spode, Remaldo Carlos Cassol, Cecília Paz Vargas, Monte Claro Comércio e Transportes, Lavanderia Chuá Porto Alegre, Felícia Lopes – Casa do Poeta, Clube União Caçapavana, Leanir Pazinato Valcarenghi e Marilene Perez Chaves.

Destaque Especial – Troféu Clara HaagKipper – Escultura Mulher Alada: Hilda Pazinato Mota, Dom Antonio Cheuiche, Roberto Augusto Machado Cidade, Eduardo Marin, João Baltezan Ferreira, Maria Albertina Ricaldi, Otomar Oleques Vivian, Ana Valle Cidade, João Carlos Ciocari, Alda Marques Severo – APAE, Ladi Pires – Banco da Amizade, Coral Municipal Caçapavano, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Rotary Clube de Caçapava do Sul, Lions Clube de Caçapava do Sul, Fabiane de Vargas Bitencourt, Zeno Dias Chaves, Associação dos Delegados de Polícia – ASDEP, Etie Chaves Dias, Igreja Matriz N.S. Assunção de Caçapava do Sul e Rádio Caçapava.

Dezembro – Confraternização de Natal: Os membros da diretoria participam de churrasco de encerramento e brindam o sucesso dos eventos realizados durante o ano. É com este espírito altruísta que a SACS mantém este elo de união e solidariedade entre Caçapava do Sul e a Capital Gaúcha.



Por Hiélda Ilha de Aragão / Gazeta de Caçapava



Porto Alegre, 28.06.2017