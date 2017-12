Homem é detido por violência doméstica e depois liberado

No sábado, dia 02, por volta 13h30min, a Brigada Militar foi acionada por uma mulher que estaria sofrendo ameaça de morte, juntamente com a filha, por seu companheiro, de 51 anos. A viatura se deslocou até o bairro Persa, onde o acusado estaria armado no interior da residência.

Os policiais militares imobilizaram o suspeito e deram voz de prisão. Também encontraram uma espingarda calibre .32 e três cartuchos intactos.

As partes foram conduzidas a delegacia de Polícia. Segundo a BM, o delegado de plantão determinou que fosse efetuado o registro da ocorrência e as partes foram liberadas.

Fonte e foto: Brigada Militar