Um homem foi morto a tiro por volta das 19h45min desta terça-feira, dia 11, em Lavras do Sul. Segundo informações preliminares de populares, a vítima estaria andando a cavalo pelas ruas centrais da cidade, parando os veículos, quando um motorista desceu do carro e foi falar com ele, mas o homem teria avançado o animal em cima do condutor.

Ainda conforme moradores locais, o motorista sacou um revólver e atirou contra a vítima, atingindo a cabeça. Após, o suspeito teria levado a vítima até o Hospital Dr. Honor Teixeira da Costa, mas o homem não resistiu ao ferimento. Em seguida, o suspeito fugiu.



NOTA DA REDAÇÃO

Em breve novas informações sobre o caso.