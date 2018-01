Homem é preso com mais de 10 quilos de maconha na BR 290

(Foto: PRF/Divulgação)

Na segunda-feira, dia 15, por volta das 17h, na BR 290, em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 quilos de maconha em parceria com a Delegacia Repressão ao Roubo e Furto de Cargas. A droga estava sendo transportada por um homem de 29 anos em um ônibus que fazia a linha Porto Alegre-Rosário do Sul.



Os Policiais Rodoviários Federais estavam realizando policiamento durante ação da Operação Reciprocidade, a qual intensifica a fiscalização nas rodovias federais devido ao aumento no fluxo de pessoas e veículos estrangeiros nessa época do ano. Em abordagem ao ônibus foi identificado que um dos passageiros carregava a droga em uma mala.

O criminoso, natural de Canoas, foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Caçapava do Sul.