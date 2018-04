A Polícia Civil com apoio da Brigada Militar realizou a “Operação Presença” em Caçapava do Sul. A ação faz parte do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário contra suspeitos de latrocínio, homicídio e tráfico de drogas.

Na manhã desta terça-feira, dia 24, um homem de 58 anos foi preso por tráfico de drogas na localidade de Rincão dos Maciel, interior de município. Segundo o delegado Fabrício de Santis Conceição, a polícia apreendeu certa quantia em maconha, celular e notebook.