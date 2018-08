Na madrugada de terça-feira, dia 07, por volta das 06h30min, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência contra mulher na rua Coronel Romão, no centro da cidade. A vítima de 34 anos, natural de Porto alegre, relatou aos policiais militares ter sido agredida pelo seu companheiro de 44 anos, natural de Caçapava.

Segundo a BM, a mulher autorizou a entrada dos policiais na residência para averiguar a denúncia e encontraram com o acusado a quantia de 55 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, 02 balanças de precisão, R$ 793,00 em dinheiro, uma espingarda calibre .32, 04 cartuchos intactos e 10 munições de calibre .38.

Os policiais deram voz de prisão. O acusado possui antecedentes por posse de entorpecente, ameaça, perturbação da tranquilidade e violência doméstica. O homem foi conduzido ao Pronto Atendimento do Hospital de Caridade Dr. Vitor Lang para exame de corpo de delito e após levado a Delegacia de Polícia para registro do flagrante. Em seguida foi conduzido ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul.