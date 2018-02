Homem é vítima de homicídio em Santana da Boa Vista

Nesta segunda-feira, 05, por volta das 09h30min, um morador do interior de Santana da Boa Vista comunicou a Brigada Militar que foi buscar seu vizinho, Getúlio Dorneles Barbosa, 72 anos, para ir na cidade e o encontrou morto.



O vizinho contou a BM que esperou seu Getúlio na frente da casa, como ele não apareceu caminhou até os fundos da casa, percebeu que a porta da cozinha estava aberta, encontrando-o caído, em óbito, parcialmente degolado.



Uma viatura da Brigada deslocou até a localidade Lomba Alta, juntamente com uma escrivã da Policia Civil, confirmando a veracidade dos fatos.



O local permaneceu isolado até a chegada do IGP, sendo que após o término da perícia o corpo foi removido ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeira do Sul.

A Polícia Civil de Santana da Boa Vista investigará o caso.

Com informações da Brigada Militar