Homem preso e menor apreendido pela BM

Na tarde de ontem, dia 09, por volta das 17h, a Guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo a estabelecimento comercial na Avenida Santos Dumont, em Caçapava do Sul.

A vítima relatou aos policiais militares, que dois indivíduos chegaram armados de facas e anunciaram o assalto e roubaram R$ 150,00 em dinheiro.

Durante a fuga a dupla foi acompanhada por uma testemunha que conseguiu deter um homem de 18 anos na Rua Lino Azambuja. A Brigada Militar foi acionada e deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu a Delegacia de Polícia (DP).

Segundo a BM, logo em seguida o menor que teria participado do crime se apresentou na DP e também assumiu a autoria do fato. Foi recuperada a importância de R$ 33,00 em dinheiro, que segundo a testemunha, durante a fuga o homem foi jogando os valores roubados fora, tentando se livrar das provas do crime.

O valor foi restituído à vítima, o fato foi registrado na DP, após o registro do flagrante o homem foi conduzido ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul e o menor entrega a sua mãe.