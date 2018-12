Comércio terá horário de atendimento especial no final de ano

(Foto: Arquivo)

O Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) e o Sindicato dos Comerciários definiram no dia 20, o horário de atendimento nas lojas do comércio no final do ano.

Conforme acordo, do dia 03 ao dia 07, funcionará das 8h40 às 12h e das 13h45 às 18h30. De 10 a 14, das 8h40 às 12h e a tarde das 13h45 às 19h30. Entre os dias 17 e 21, das 8h40 às 12h e a tarde das 13h45 às 20h. No dia 24, das 8h40 às 17h, sem fechar ao meio dia. Nos dias 1º, 8, 15 e 22 será das 8h40 às 12h e a tarde das 14h às 18h.

Na segunda-feira de Carnaval (4 de março), as lojas não irão abrir. Os comerciários trocaram pelo dia do Comerciário (30/10). No dia 5 de março de 2019, também permanecerão fechadas. As horas referentes ao dia serão compensadas nas vésperas do Dia das Mães e Dia dos Pais.

Segundo o acordo, a empresa que não cumprir a decisão receberá multa de R$ 200,00 por funcionário.