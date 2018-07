ÁRIES 21/03 – 20/4

Momento em que terá forte magnetismo pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso, junto às mais altas personalidades. O êxito financeiro será óbvio e conseguirá obter o que pretende no trabalho. Busque a harmonia junto às pessoas mais próximas, principalmente com as pessoas da família.

TOURO 21/04 – 20/05

Momento em que deverá evitar questões e negócios com estranhos. Por outro lado, haverá progressos profissionais devido à influência de conhecidas. Cuide de sua saúde. Hoje, tudo o que você fizer, será feito de um modo ordeiro e com muita garra.

GÊMEOS 21/05 – 20/06

Dia de muito sucesso principalmente no que diz respeito a assinaturas de contratos e associações. Boas amizades irão cooperar em caso de necessidade. Pode amar. Existe a possibilidade de você aceitar alegremente todos os seus deveres e responsabilidades.

CÂNCER 21/06 – 21/07

Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas inoportunas, tudo poderá acabar bem neste dia. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado com problemas de dinheiro ou crédito. O fluxo astral o favorece nas amizades e na vida familiar.

LEÃO 22/07 – 22/08

Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. A posição dos astros o favorece em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora. Acabando as suas preocupações, você pode parar e pensar um pouco melhor, e perceber a dimensão das dificuldades.

VIRGEM 23/08 – 22/09

Se você evitar a tensão nervosa diante das pessoas importantes, tudo poderá acabar bem neste dia. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado com problemas de dinheiro ou crédito.

LIBRA 23/09 – 22/10

Aproveite para promover seu sucesso social, profissional e material. Saiba, pois, que uma excelente conjunção astral o está favorecendo. Ajude os mais necessitados. Há uma tendência a viajar e a concentrar-se em estudos mais elevados.

ESCORPIÃO 23/10 – 21/11

São será conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras. Assuntos financeiros favorecidos. Indicações de muita atividade e inconstância neste dia.

SAGITÁRIO 22/11 – 21/12

Pessoas nascidas sob este signo terão possibilidades de sucesso de algum modo. As influências dos astros prometem êxito. Boa indicação para a vida sentimental . Influência benéfica para a saúde. Você será bem sucedido em divertimentos, jogos e em práticas esportivas.

CAPRICÓRNIO 22/12 – 20/01

Período que poderá obter lucros, no comércio de modo geral. Pode viajar tratar de assuntos relacionados com sua melhoria financeira e pedir favores. Felicidade amorosa e conjugal.

PEIXES 20/02 – 20/03

Demonstre firmeza, convicção e mais confiança em si, que conseguirá, neste dia, influenciar pessoas importantes ao seu progresso e prosperidade profissional e material. Contudo, evite precipitações em seu lar. Sucesso para os artistas, funcionários, e viajantes deste signo.