Neste ano, a Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul chega a 16ª edição e acontece na próxima semana (de 15 a 21/10). Com o tema “Alimentação Saudável ao seu Alcance – Hortas Urbanas”, a Semana contará com atividades em todo o Estado, como rodas de conversas, seminários, feiras e ações culturais, entre outras, que abordam desde a produção até o consumo de alimentos.



Com o apoio da Emater e de entidades parceiras, a Semana da Alimentação propõe a reflexão da importância de utilizar alimentos frescos, in natura ou minimamente processados. O objetivo é também divulgar a produção ecológica, sem contaminantes químicos e que promovam a saúde, mostrando que uma alimentação saudável e sustentável é viável mesmo em grandes centros urbanos.



Para incentivar a produção alimentos saudáveis e nutritivos, a Emater irá participar de atividades durante toda a Semana. O objetivo é e proteger a biodiversidade do Planeta, garantindo a segurança alimentar e nutricional.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar