Dr. Daniel Santiago (1º da esq), equipe técnica e a administradora Maria Helena

Foto: Marcelo Marques



Uma boa notícia na área da saúde no município foi anunciada pela Administradora do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, Maria Helena Amado, na manhã de quarta-feira, dia 23. O hospital está oferecendo aos caçapavanos o Serviço de Tomografia Computadorizada.

Neste momento está atendendo pacientes particulares, UNIMED, Parceiros do Hospital, associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação de Aposentados e Pensionistas e dos serviços assistenciais Pró-Vida e Cauzzo.

– Nos próximos dias o serviço estará também à disposição dos pacientes do IPE. Além disso, o hospital está se credenciando junto à Secretaria Estadual da Saúde – SES, para oferecer o serviço aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS. Através de negociação de renovação do contrato com a Prefeitura, estamos buscando beneficiar os pacientes do Pronto Atendimento que necessitarem do exame – disse a Administradora.

O Serviço de Tomografia é realizado através de uma parceria entre o Hospital e a empresa SD – Centro de Diagnóstico por Imagem (CEDIM), de Cachoeira do Sul. Os Radiologistas Daniel Santiago e Pablo Dallapícola são os profissionais responsáveis. Estes médicos também atendem os serviços de Raios-X e Ultrassonografia.