IBGE lança Censo Agropecuário na Emater em Porto Alegre

Um novo Censo Agropecuário será realizado em todo o país e o lançamento dessa pesquisa no RS aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), na sede da Emater, em Porto Alegre. Participaram autoridades civis e militares, além de servidores da Extensão Rural e Social e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que conduzirá o processo que iniciará dia 1º de outubro, se estendendo até final de fevereiro de 2018.

Com o slogan “O Brasil precisa do Censo Agro, o Censo Agro precisa do Brasil”, mais de 18 mil pessoas serão contratadas para coletar informações em todo o país, sendo 2.200 do RS, abrangendo 425 mil estabelecimentos recenseados no RS e, no Brasil, 5,3 milhões de estabelecimentos. A pesquisa será digitalizada e os estabelecimentos, georreferenciados, dando agilidade ao processamento, análise e divulgação dos resultados, previstos para a partir de março do próximo ano.

“- Estamos lançando o Censo em todas as capitais, solicitando o apoio de diversas instituições, como a Emater, cuja parceria é fundamental para o nosso trabalho, que tem como objetivo a constituição de um cadastro de estabelecimentos agropecuários – destaca José Renato Braga de Almeida, chefe da Unidade Estadual do IBGE do RS.



Último Censo

O último Censo Agropecuário foi realizado em 2006. “Por falta de recursos, o Censo foi adiado e neste ano o questionário a ser aplicado está mais enxuto, caracterizando a produção, mencionando as tecnologias, o uso da terra, a mão-de-obra, a comercialização, o meio ambiente e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) de cada estabelecimento”, cita Antônio Carlos Simões Florido, gerente técnico do Censo Agropecuário 2017.

Sobre a caracterização de agricultor familiar, Almeida explica que não haverá esse detalhamento, mas que o enquadramento será pelas características da propriedade. “Pretendemos atualizar os dados todos os anos, a partir de pesquisas agropecuárias sequenciais”, antecipa.

Com informações e foto da Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar