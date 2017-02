IGP faz perícia na casa de Laercio

Agentes do Instituto Geral de Perícia (IGP) fizeram perícia na casa de Laercio Fonseca Anunciação na manhã desta quarta-feira, dia 1°. Ele ficaram por cerca de uma hora no local.

Segundo a Polícia Civil (PC), foram recolhidos material genético e impressões digitais encontrados no imóvel. A PC vai aguardar laudos para traçar um linha de investigação.

Laercio, conhecido por Leleco, estava desaparecido. Na tarde de segunda-feira, dia 30, a 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul confirmou que o corpo encontrado boiando no Arroio Pedro Paulo, na BR 290, interior de Cachoeira do Sul, era do caçapavano. O cadáver foi encontrado na sexta-feira, dia 27. com sinais de violência, ferimentos na cabeça e com as mãos amarradas.