O Padre Nelson Lara da Rosa será o novo vigário paroquial em Caçapava do Sul. Ele assume a função em janeiro de 2017 e substituirá o Padre Alessandro Müller, que deve permanecer na cidade até o final do ano.



Em 2017 o Padre Alessandro assume a Paróquia do município de Segredo, próximo a Santa Cruz do Sul.

O então diácono Nelson foi ordenado padre no domingo, dia 11, na Igreja São José, em Cachoeira do Sul.