Com a foto da “Banda de Caçapava” gentilmente cedida pelo colaborador Ciro Chaves retornamos com os espaço “Imagem do Passado”. Na foto na frente da Igreja Matriz estão: (1) Américo, (2) Piá Bolo, (3) Paulo Velasquez, (4) Júlio, (5) Niquito, (6) Carlos, (7) Alípio, (8) Joãozinho e (9) Eduardo.

PARTICIPE

Envie a reprodução de uma foto antiga com nomes das pessoas ou lugares que aparecem na imagem para o e-mail gazetacp@farrapo.com.br ou deixe na redação do jornal na rua 15 de Novembro, 519, ao lado do Peruzzo.