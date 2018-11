Fundação do S.C.Gaúcho – no final de 1942 acontecia a fundação do S.C.Gaúcho. Dr. Paulo, lotado no DPA/DPV, carioca e flamenguista, convidou o dr. Alberto Severo para fundarem um clube de futebol na cidade, que seria rubro-negro e Flamengo. O dr. Severo concordou com as cores, mas não com o nome, mudando-o para Gaúcho. Na foto, nas escadarias do futuro Hospital, pode-se identificar: pelo Caçapava – Omar Alves, João Amaral, Chinico, Danilo, Claro Figueira; pelo Gaúcho – José Trindade, Orlandinho Alves, Tita Martins, Oscar Fagundes, Rivadavia Severo (mascote). No patamar, dr. Paulo, Luiz Leal, dr. Severo (parcialmente encoberto), que seria escolhido presidente de honra.

(acervo Rivadavia Severo)