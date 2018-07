A foto mostra Alcínio Chaves da Paixão no Carnaval de Caçapava em março de 1924. A imagem foi gentilmente cedida pelo colaborador Ciro Chaves.

