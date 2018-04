Padre Rudinei Lasch abençou a nova loja

(Foto: Marcelo Marques)

Inaugurou nesta quinta-feira, dia 5, a Impacto Moda Homem. Segundo os proprietários Adalci, Rodrigo e Jefferson, a loja zela pela excelência no atendimento, preço justo e qualidade.



A empresa trabalha com as marcas Docthos, Enzo Milano, M Pollo, Ferracini, Kildare, Fasolo, Ângelo Bertoni, Breda, Lupo, Kdu, Von der Volke, entre outras.



A Impacto Moda Homem está localizada na Rua 15 de Novembro, 534, em frente ao Peruzzo Supermercados.

Clique aqui e confira a galeria de fotos